Украина включила Наталью Поклонскую и Сергея Аксенова в обновленный список санкций

Украина обновила список санкций против физических лиц. В него включили 27 имен, в том числе главу Крыма Сергея Аксенова и депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

Перечень попавших под ограничения содержится в указе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил ТАСС. Среди них — бывший украинский президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и другие лица.

Предложения по санкциям и изменениям «в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры» внесли кабмин Украины и СБУ.

В опубликованных документах также упомянули три юридических лица: российскую компанию «ИСС-Софт» и два зарегистрированных в Гонконге предприятия — Endless Moonlight и Trading Field.

Под санкции также попали многие украинские политики, занимавшие министерские посты и другие высокие должности. Ограничения наложили на экс-министра обороны страны Павла Лебедева, бывшего генпрокурора Виктора Пшонку, экс-руководителя Нацбанка Украины Игоря Соркина, ране возглавлявшего министерство образования и науки Дмитрия Табачника.

Меры будут действовать против украинского бизнесмена Сергея Курченко, депутата ГД РФ Константина Затулина, председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова и главы ЛНР Леонида Пасечника.

Украина намерена блокировать активы вошедших в санкционный список лиц и предприятий, прекратить с ними торговые операции, запретить транзит ресурсов, полетов и перевозок по украинской территории. Предполагаются и другие ограничения.