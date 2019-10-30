Украина вернет историческое название Переяславлю

Название города изменится на Переяславль. Таким образом из него исчезнет фамилия запорожского гетмана, который в 1654 году поклялся в верности русскому царю.

Худоват и без бутылки. Памятник Ленину в Запорожье переделали под Порошенко Подробнее

«Переименование города поддержано на общественных слушаниях, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрено и одобрено Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами», — процитировала газета «Взгляд» пояснительную записку ведомства.

Отмечается, что фамилию гетмана Богдана Хмельницкого к названию города присоединили в 1943 году после освобождения города от гитлеровских войск.