  • Украина вернет историческое название Переяславлю

    30 октября 2019, 22:33

    Ирина Нагайникова

    Верховная рада одобрила переименование города Переяслав-Хмельницкого Киевской области, сообщило РИА ФАН.

    Название города изменится на Переяславль. Таким образом из него исчезнет фамилия запорожского гетмана, который в 1654 году поклялся в верности русскому царю.

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    «Переименование города поддержано на общественных слушаниях, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрено и одобрено Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами», — процитировала газета «Взгляд» пояснительную записку ведомства.

    Отмечается, что фамилию гетмана Богдана Хмельницкого к названию города присоединили в 1943 году после освобождения города от гитлеровских войск.