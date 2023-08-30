Мир 30 августа 2023, 12:07 Украина в спешке требует F-16. Чего испугался Зеленский? NYT: Украина спешит получить F-16, боясь потерять финансовую поддержку Запада U.S. Air Force

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Военная помощь Украине со стороны западных стран может закончиться после избрания там нового руководства, написала The New York Times. Поэтому, по данным издания, президент республики Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой партнеров в поставке истребителей F-16.

«Украина в спешке требует истребители, так как понимает, что политическое время на исходе», — указал автор материала.

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По его оценке, Зеленский хочет получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США. Это рвение связано с тем, что к власти в западных странах, возможно, придут новые лидеры, которые могут не захотеть оказывать помощь, обещанную своими предшественниками.

Особенное опасение вызывают США, где представители Республиканской партии все чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины, подчеркнула NYT.