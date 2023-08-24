Мир 24 августа 2023, 07:58 Украина в День независимости перевела силовиков на работу в усиленном режиме — Марочко Марочко: в День независимости Украины силовики работают в усиленном режиме Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Все украинские силовые ведомства перешли на усиленный режим работы 24 августа. Страна в четверг отмечает День независимости. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С 00:00 24 августа 2023 года все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы», — сказал он.

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Данная мера касается как тыловых районов, так и зоны проведения российской специальной военной операции. По его словам, украинская власть боится, что во время празднования Дня независимости Россия попытается провести наступательные действия на некоторых направлениях.

Марочко отметил, что большинство ведомств стало еще 21 августа вызывать силовиков из отпусков. Некоторые области страны в три раза увеличили состав военных погранвойск.

Также в тыловых зонах около линии соприкосновения «поставили даже тех, кто только ротировался с „красной зоны“ (линия боевого соприкосновения — прим. ред.)». Экс-офицер не исключил, что такие действия киевского режима могут быть связаны с попытками провокаций украинских и западных спецслужб против России.