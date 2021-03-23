Украина ужесточит правила въезда из-за ковида

Украина вынуждена из-за ситуации с коронавирусом ужесточить правила въезда. О об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Решение опубликовано на официальном сайте Кабмина.

«Независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования», — сказал Степанов на брифинге. Прямая трансляция прошла на Facebook.

Анализ нужно сдать не позже чем за 48 часов до приезда на Украину. Глава Минздрава страны уточнил, что эти карантинные меры действуют для всех прибывших из европейских государств.

За последние сутки на Украине COVID-19 подтвердился у 11 476 человек. В больницы попали 2519 украинцев. Выздоровели — 8044, умерли — 333. Больше всего случаев зафиксировано в Одессе (+1122), Киеве (+1050), Львовской (+995), Харьковской (+843) и Киевской (+727) областях. Информация появилась на странице Степанова в Facebook.

Специалисты обнаружили на Украине новую мутацию «британского» штамма коронавируса. Ученые считают, что причиной нынешней волны в стране стала именно комбинация модифицированных штаммов «британского» варианта патогена.