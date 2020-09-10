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    10 сентября 2020, 17:55

    Украина ужесточила правила въезда для иностранцев

    Анастасия Кременчугская

    Украинские власти ужесточили правила въезда на территорию страны для иностранцев. Причина такой меры — ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил сайт Daily Storm.

    Норма, по которой иностранцы, следующие транзитом через страну, могли въехать в Украину, изменилась. Въезд для них теперь запрещен.

    Попасть на территорию Украины могут лишь супруги, родители, дети бабушки или дедушки граждан страны. Если человек отправляется туда на обучение, его пустят лишь в том случае, если он направляется в ВУЗ.

    Новости SMI.FM