Украина ужесточила правила въезда для иностранцев

Норма, по которой иностранцы, следующие транзитом через страну, могли въехать в Украину, изменилась. Въезд для них теперь запрещен.

Попасть на территорию Украины могут лишь супруги, родители, дети бабушки или дедушки граждан страны. Если человек отправляется туда на обучение, его пустят лишь в том случае, если он направляется в ВУЗ.