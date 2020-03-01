Украина ужесточила правила поездок в Россию

Граждане Украины с 1 марта смогут выехать в Россию только по заграничному паспорту. В Киеве приостановили соглашение с Москвой о безвизовых поездках из-за «угроз национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии против Украины».

Оправдывая введенную меру глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал «девятью кругами бюрократического ада» действующий на границе контроль. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новые правила позволят заметно сократить время прохождения границы, так как специальные приборы быстро считывают информацию с загранпаспортов.

«Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства в Россию от ответственности должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Отныне пограничники быстро и без помех получат полную картину того, кто оставляет государство и с чем», — приводит ТАСС слова Пристайко.

Директор департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства Сергей Погорельцев заявил, что нововведение позволит предотвратить использование поддельных внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

Украинские власти также считают, что введение новых правил помешает незаконному вывозу в Россию несовершеннолетних украинцев.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что изменение норм сильно сократит число поездок украинцев в Россию. По его данным, только треть граждан имеют загранпаспорта.

«По разным оценкам, они есть только у 14—15 миллионов украинцев, поэтому, конечно, такое решение приведет к снижению посещения территории России, особенно это касается приграничных районов, где люди ходят в гости к родственникам, соседям, друзьям через границу, у которых до этого не было необходимости получать заграничные паспорта», — отметил Бортник.