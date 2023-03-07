Мир 07 марта 2023, 01:58 «Украина уже мертва». Экс-советник Пентагона оценил перспективы Киева Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина как национальное государство уже мертва

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Почти половина городов и инфраструктуры Украины разрушена. Страна уже потерпела крах как национальное государства. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Украина как национальное государство уже мертва, на мой взгляд. Около 40% ее городов и инфраструктуры уничтожено. Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену, перешло в состав России», — сказал Макгрегор.

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Военный напомнил, что за минувший год из страны уехало множество людей. Население Украины сократилось примерно на 20 миллионов — с 38 до 18-22 миллионов.

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Ранее Макгрегор заявил, что США бросят украинского президента Владимира Зеленского и его команду, как только закончатся боевые действия. Он сравнил ситуацию на Украине с Вьетнамом, когда американские военные просто выбросили в море оставшееся оборудование и уплыли. По его мнению, так же будет с Украиной, если американцы почувствуют, что все складывается не в их пользу.