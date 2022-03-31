Украина увидела усталость Запада от антироссийских санкций

Некоторые страны Запада не хотят увеличивать количество санкций против России, потому что уже устали от ранее введенных ограничений. С таким заявлением в эфире польского телеканала TVN24 выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в данном случае не имеет в виду Польшу, которая находится в первых рядах стран, требующих усилить давление на Россию.

«Я вижу у других стран эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина сейчас делает все, чтобы преодолеть эту апатию европейских стран и благодарит за уже введенные ограничения, но настаивает, что нужно сделать намного больше.

Введенные в ответ специальную операцию санкции против России ударили и по самим западным странам. Обозреватель газеты The Guardian Филипп Инман заявил, что британцы на стали чаще влезать в долги. По его словам, необеспеченные кредиты в стране увеличились до 60 миллиардов фунтов стерлингов. Но люди вынуждены брать займы, так как введенные санкции против России подстегнули инфляцию.