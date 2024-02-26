Мир 26 февраля 2024, 13:55 Украина увидела лицемерие Запада в препятствии конфискации российских активов Кулеба назвал лицемерием отказ западных банкиров в конфискации активов России РИА «Новости»

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Конфискации замороженных активов Центрального банка и предпринимателей России в западных юрисдикциях препятствуют отдельные банки и учреждения, которые годами помогали отмывать нечестно полученный капитал. Такое поведение называется лицемерием, написал в своей колонке для европейской редакции газеты Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что все замороженные средства, принадлежащие властям и предпринимателям России, необходимо передать Украине для ее расходов на оборону и последующее восстановление.

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Все аргументы, приведенные представителями западного финансового сектора о том, что передача чужих средств нарушает закон, Кулеба назвал формализмом и лицемерием.

«Западные банкиры и учреждения десятилетиями помогали российским олигархам отмывать и депонировать их грязные деньги, и я не припомню, чтобы кто-либо из них придирался к верховенству закона, когда речь заходила об этих незаконно полученных активах», — написал глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что аргументы о том, что конфискация приведет к дестабилизации западной финансовой системы и оттоку иностранных инвестиций, не имеют под собой никаких оснований и продвигаются исключительно от российской стороны.

Министр добавил, что считает предложение Бельгии о передаче Украине налоговых поступлений от замороженных российских активов только первым шагом к окончательной передаче обездвиженных средств в полном объеме.

В начале февраля Европейский совет запретил банкам и депозитариям распоряжаться прибылью от замороженных российских активов.

Организации обязали хранить поступившие средства на отдельных счетах для передачи Украине после принятия соответствующего решения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае изъятия замороженных российских активов страна начнет юридическое преследование всех причастных к этому решению. Он подчеркнул, что все подобные действия станут посягательством на частную собственность.