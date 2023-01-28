Мир 28 января 2023, 22:37 Украина увеличит закупки беспилотников На Украине выделят около 544 миллионов долларов на закупки беспилотников для ВСУ РИА «Новости»

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Минобороны Украины в 2023 году планирует увеличить закупки дронов для армии, на эти цели выделят порядка 544 миллиона долларов, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Учитывая потребности и запросы украинской армии, в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 миллиарда гривен (порядка 544 миллиона долларов)», — говорится в распространенном заявлении.

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Согласно данной инициативе было заключено 16 госконтрактов с украинскими производителями дронов, а также упрощен процесс получения допуска их к эксплуатации.

До этого производители проходили тесты и оформляли необходимые документы в течение двух лет. Сейчас ввод беспилотников в строй занимает несколько недель. В ВСУ также появятся ударные роты дронов, которые оснастят американскими терминалами Starlink.

Ранее подполковник армии США заявил — конфликт на Украине развивается таким образом, что и Владимир Зеленский, и Джо Байден оказались в тупике. Россия поставила США и Украине цугцванг. Вместе с тем российские военнослужащие продолжают наступление по нескольким направлениям. В ближайшее время стратегически важный Угледар может перейти под контроль ВС России.