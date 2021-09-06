Украина устроила транспортную блокаду Приднестровья

Государственная пограничная службы Украины запретила въезжать на свою территорию машинам с номерами Приднестровской Молдавской Республики. Репортаж об этом появился в YouTube-канале «Первый Приднестровский».

Украинские пограничники препятствовали не только въезду машин на свою территорию, но также не пускали тех, кто ехал обратно. В результате на границе скопились автомобили с приднестровскими номерами.

Перестали пускать не только автомобили частных лиц, но даже автобусы, который занимались перевозкой пассажиров.

По последним данным, украинскую границу все же открыли для приднестровских машин, но только для тех, кто возвращается домой или едет транзитом. Действовать новое правило будет до 1 октября.

Решение о блокаде жителей Приднестровья приняли власти Украины. Они пообещали пускать только тот транспорт, который зарегистрирован в Молдавии. Накануне Владимир Зеленский побывал в Кишиневе по случаю дня независимости республики и и пообещал, что приложит все усилия по сохранению суверенитета и территориальной целостности соседней страны.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимости от Кишинева в 1990 году. Полностью отделение произошло спустя два года после вооруженного конфликта. Власти Молдавии отделение территории не признают. Ситуация вокруг Приднестровья остается замороженной уже несколько десятков лет.