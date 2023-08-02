Мир 02 августа 2023, 19:53 Украина усилит давление на Запад для получения помощи Президент Украины Зеленский призвал дипломатов усилить работу в новом политическом сезоне РИА «Новости»

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Начинающийся на Западе новый политический сезон должен оставаться проукраинским. Это необходимо для продолжения поставок вооружений, продвижения «формулы мира» и дальнейшей интеграции страны в ЕС и НАТО. Об этом на экстренной встрече с главами посольств заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео с заседания появилось в его Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что ближайшие шесть месяцев станут временем ответственных решений для Украины и всей Европы.

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«Сейчас — самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и предыдущие», — заявил украинский лидер.

Украина своими требованиями все больших поставок вооружений оттолкнет от себя Запад, который не сможет покрыть дефицит. Об этом заявил бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.

Он отметил, что разрыв между тем, чего хотят украинцы, и тем, что западные страны могут поставить, рано или поздно произойдет.