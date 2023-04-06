Мир 06 апреля 2023, 04:07 Украина усилила террористическую активность в новых регионах России Секретарь Совбеза Патрушев: Украина усиливает террористическую активность в новых регионах РИА «Новости»

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Украинские боевики усиливают террористическую активность в новых регионах России. В этом им помогают США и их союзники. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам заседания. Его слова передал ТАСС.

Он назвал ситуацию в новых субъектах сложной.

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«При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима», — сказал он.

Помимо этого, спецслужбы Украины используют информационные методы психологического давления, чтобы запугать местное население. На этих землях долгие годы киевский режим допускал и даже поощрял организованную преступность и использовал для достижения своих целей опасные криминальные и неонацистские банды, отметил Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по контрразведке, выявлению и розыску террористов в новых регионах. Патрушев пообещал, что попытки дестабилизации ситуации в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях будут жестко пресекаться.