Украина усилила разведку у границ с Крымом

На Украине не видят угроз с южного направления, но границы все равно усилили дополнительными войсками. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на командующего Операцией объединенных сил ВС Украины Сергея Наева.

«Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, у командования объединенных сил ВСУ нет. Но мы усилили все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация», — заявил Наев.

По его словам, сценарии развития ситуации у России могут быть разными, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Военные уже провели совместные учения с полицией и СБУ, подчеркнул Наев.

Ранее украинские эксперты предположили, что между Россией и Украиной может начаться война из-за нехватки воды в Крыму.

Ранее стало известно, что военный из Украины пытался пересечь границу с Россией. У него не было при себе никаких документов. Военнослужащему может грозит тюремный срок до двух лет.