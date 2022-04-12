Украина усилила обстрелы ДНР из «Града» и крупнокалиберной артиллерией

Украинские войска усилили обстрел территории ДНР. За сутки в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) республики насчитали 34 атаки, а днем ранее — 26. В результате два человека погибли, семь ранены.

Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка и Докучаевск. Поврежден 41 дом и три объекта гражданской инфраструктуры, а именно газопровод, школа искусств и трамвайное полотно.

В общей сложности было выпущено 189 снарядов. В донецком направлении украинцы использовали реактивную систему залпового огня «Град», артиллерию калибром 152 мм и 122 мм, а на горловском — орудия калибром 122 мм.

Всего с 17 февраля по 12 апреля 2022 года погибли 75 мирных жителей, ранения получили 304 человека, в том числе 24 ребенка. Зафиксирован 1851 факт ведения огня, больше всего — в донецком направлении. В 1659 случаях применялось тяжелое вооружение.