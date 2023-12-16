Мир 16 декабря 2023, 21:42 Украина упустила возможность заключить мир на выгодных условиях — постпредство ООН Полянский: Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение Freepik

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Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети Х.

По его словам, теперь любая возможная сделка отразит капитуляцию Украины. Многие свидетели подтвердили прямую роль Великобритании и Соединенных Штатов в том, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского отвергнуть мирное соглашение.

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Полянский отмечал, что режим президента Украины находится в агонии, а все его соратники уже начали борьбу за власть. США собираются отказаться от помощи украинским властям, поскольку режим Зеленского скоро падет, заявил заместитель постпреда ООН.

Оружие, которое украинский лидер выпрашивает у Запада, будет перемолото российскими войсками на поле боя, заявлял Полянский. По его словам, поставки вооружений противнику не повлияют на выполнение целей специальной операции.