Мир 30 августа 2023, 23:22 Украина умерила аппетиты по F-16 Советник ВС ВСУ: Украине достаточно 60 истребителей F-16 для выполнения задач U.S. Department of Defense

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Для выполнения поставленных задач украинской армии хватит 60 американских истребителей F-16. Такое мнение высказал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу «Общественное».

Если разместить F-16 по разным оперативным аэродромам, где-то между ними будут базироваться советские истребители, уточнил он.

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«Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы», — сказал Игнат.

Еще неделю назад он говорил о том, что Воздушным силам ВСУ нужно, чтобы западные страны передали Украине порядка 128 истребителей. Это количество позволит провести концепцию перевооружения, утверждал Игнат.

По данным старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, час полета F-16 обойдется Украине почти в 27 тысяч долларов. Также после такого вылета киевскому режиму придется потратить 16 часов на техническое обслуживание истребителя.