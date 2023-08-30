30 августа 2023, 23:22
Украина умерила аппетиты по F-16
Советник ВС ВСУ: Украине достаточно 60 истребителей F-16 для выполнения задач
Для выполнения поставленных задач украинской армии хватит 60 американских истребителей F-16. Такое мнение высказал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу «Общественное».
Если разместить F-16 по разным оперативным аэродромам, где-то между ними будут базироваться советские истребители, уточнил он.
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«Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы», — сказал Игнат.
Еще неделю назад он говорил о том, что Воздушным силам ВСУ нужно, чтобы западные страны передали Украине порядка 128 истребителей. Это количество позволит провести концепцию перевооружения, утверждал Игнат.
По данным старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, час полета F-16 обойдется Украине почти в 27 тысяч долларов. Также после такого вылета киевскому режиму придется потратить 16 часов на техническое обслуживание истребителя.
Истребители
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Украина
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