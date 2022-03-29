«Украина украла жизни наших детей». Российских военных поблагодарили за защиту Донбасса

На протяжении восьми лет в Донбассе от вооруженных формирований Украины гибнут дети. Украина украла их детство и их жизни, заявила «360» советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко.

«Восемь лет гибнут наши дети от вооруженных формирований Украины. Более 300 детей получили ранения, в том числе и приведшие к инвалидности, тяжелой инвалидности. Украина украла детство у наших детей, украла жизни у наших детей. Она лишает нас будущего, лишает нас детей», — сказала Федоренко.

Она отметила, что в парке Ленинского комсомола есть памятник, посвященный детям Донбасса. Его проектом послужило реальное событие, произошедшее и в ДНР, и в ЛНР. Речь идет о случаях, когда брат или старший мальчик защищал девочку.

Но в Донецкой Народной Республике мальчишка выжил <…> в Луганске мальчик погиб, защищая сестричку Элеонора Федоренко Советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка

Макет памятника, по ее словам, делали дети Европы. Федоренко отметила, что был проект «Детская дипломатия», он более трех лет работал, к нему присоединилось пять стран Европы.

Создание памятника инициировали сами дети, пояснила Федоренко, «а взрослые, услышав детский голос, воссоздали это». Памятник был установлен в 2017 году.

Так он (памятник — прим. ред.) и стоит, напоминание нам взрослым, что детская жизнь это самое ценное, что есть, и именно ради детских жизней, ради детского будущего сегодня наши мужчины, мужчины России пришли защищать нашу землю, защищать детей, защищать будущее России, будущее Донбасса Элеонора Федоренко Советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка

Дети, которые были эвакуированы в Московскую область и другие регионы РФ, имеют связь с родителями, отметила она.

По словам Федоренко, в первую очередь отбыли дети, которые находились в государственных учреждениях — это детские дома, интернаты, — дети, которые не имели возможности вместе с родителями уйти в эвакуацию, уехать.

«Конечно у нас есть полная связь, конечно у нас поддержка из России бесконечная, это и телефонная связь, и видеосвязь, волнуемся переживаем, нам каждый раз говорят: „все здоровы, все живы, все счастливы“», — отметила Федоренко.

Сейчас дети продолжают получать образование, ведь образовательные стандарты и ДНР и России одинаковые, отметила Федоренко.

По ее словам, к этому часу 47 сирот из Мариуполя, Волновахи учатся, и ежедневно рассказывают ей о полученных оценках. Для тех, кто по возрасту уже готов получать специальное образование, сейчас, по их желанию, готовятся поступления в вузы, техникумы и училища.

Жители Донбасса признались, что за восемь лет привыкли к постоянным обстрелам. В беседе с «360» женщина из поселка Новотроицкое под Волновахой поблагодарила российских военных. По ее словам, сейчас в поселок привозят гуманитарную помощь и распределяют ее по-честному. Никаких обид местные жители не держат.