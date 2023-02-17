Мир 17 февраля 2023, 17:34 Украина указала на отсутствие альтернатив своего членства в Евросоюзе и НАТО Президент Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО РИА «Новости»

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Альтернативы вступлению Украины в Евросоюз и в НАТО отсутствуют. Об этом заявил сделал украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству», — сказал украинский лидер.

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По его словам, власти Киева готовятся начать переговоры по процессу вступления в Евросоюз после получения статуса кандидата. Он указал, что в вопросах логистики и энергетики Украина уже объединилась экономикой стран Европы.

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В июле Украина получила статус кандидатов в ЕС. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, поздравляя украинского лидера отметил, что это решающий шаг на пути страны в состав Евросоюза.

По мнению премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, это решение — лишь символический жест. Политик счел, что Украине предстоит еще долгий путь