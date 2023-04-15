Мир 15 апреля 2023, 00:14 Украина указала на неприемлемый для страны результат саммита НАТО в Вильнюсе Кулеба: Украина будет недовольна, если на саммите в Вильнюсе страну не пригласят в НАТО РИА «Новости»

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Украину не устроит исход саммита НАТО в Вильнюсе, если страну не пригласят в альянс. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время стрима в соцсети.

Неприемлемым результатом, по его словам, для Украины будет, если в вопросе членства страны в блоке участники саммита «в 130-й раз подтвердят политику открытых дверей».

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«Если они попытаются предложить <…> вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в альянсе — то это для нас является неприемлемым», — подчеркнул Кулеба.

На саммите в Вильнюсе участники блока должны «сделать шаг к членству», констатировал он. Также страны Североатлантического альянса обязаны определится с тем, какие гарантии безопасности для Украины будут, в сравнении с нынешним моментом и тем, когда ее примут в НАТО, добавил Кулеба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что киевский режим станет членом блока, но в отдаленном будущем. Он отметил, что сначала нужно дождаться окончания украинского конфликта и усиления армии страны.