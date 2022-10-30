Украина, Турция и ООН согласовали проход 14 судов через Черное море | 360°

Мир 30 октября 2022, 23:50 Украина, Турция и ООН согласовали проход 14 судов через Черное море СКЦ: Украина, Турция и ООН согласовали проход 14 судов через Черное море РИА "Новости"

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Украина, Турция и ООН одобрили план движения 14 судов по гуманитарному коридору в Черном море. Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ).

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и двух прибывающих», — заявил СКЦ.

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Российскую сторону уже уведомили о перемещениях судов. Делегацию страны проинформировала ООН в соответствии с установленными процедурами. Безопасность движения сухогрузов обеспечивают все участники зерновой сделки.

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Как уточнили в СКЦ, в воскресенье, 30 октября, из украинских портов вышли шесть кораблей. Они покинули Одессу, Черноморск и Южный, но пока не вошли в гуманитарный коридор. Судна повезут грузы в Великобританию, Нидерланды, Турцию, Алжир, Джибути и Египет.

Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Причиной стала попытка Украины совершить теракт в акватории Севастополя. Корабли Черноморского флота и гражданские суда атаковали с помощью дронов.