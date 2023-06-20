Мир 20 июня 2023, 02:47 Украина сумела выполнить два условия из семи для вступления в Евросоюз Reuters: Украина выполнила условия по свободе СМИ и судебной реформе для вступления в ЕС РИА «Новости»

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Агентство Reuters со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщило о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС. Пока Киев смог справиться только с двумя из семи пунктов — это требования по закону о СМИ и судебной реформе.

Такой вывод содержится в докладе о прогрессе Украины на пути в ЕС, его на этой неделе опубликует Еврокомиссия. Наличие неких успехов есть, поэтому доклад будет «умеренно позитивным», сообщило агентство.

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«Речь не идет о приукрашивании действительности, а о том, чтобы отметить прогресс в тех сферах, где он есть. Например, было несколько успешных антикоррупционных дел», — рассказал изданию один из неназванных дипломатов.

Другой дипработник сообщил, что Еврокомиссия будет сосредоточена на «позитиве» по вопросу реформ и станет критиковать Киев в нынешних условиях. В основной части доклада речь пойдет о том, что «метафорический стакан наполовину полон, а не пуст». Пока же, отметил собеседник агентства, «не все удовлетворительно».

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается выделить 15 миллионов евро (более 1,3 миллиарда рублей) на «развитие инфраструктуры восстановления и устойчивости» Украины и Молдавии. Деньги собираются выделить из бюджета Европейского инвестиционного банка. Проект в рамках контракта рассчитан на четыре года.