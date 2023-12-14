Мир 14 декабря 2023, 15:35 Украина столкнулась с неожиданной проблемой при использовании F-16 Reuters: украинские аэродромы оказались непригодными для истребителей F-16 piqsels

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ВСУ придется принять тот факт, что взлетно-посадочные полосы украинских аэродромов не подходят для истребителей F-16. Для взлета и посадки американских самолетов можно использовать только ровное и гладкое полотно. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», — отметили в издании.

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В отличие от советских МиГ-29, истребители американского производства требуют особых условий эксплуатации. У F-16 нет специального жалюзи над воздухозаборником, поэтому в его двигатель может попасть обломок ВПП.

«Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они (истребители. — прим. ред.) будут находиться в среде, где [украинские пилоты] будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», — указали в агентстве.

Ранее бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного о поставках F-16.