Украина столкнулась с неожиданной проблемой после потери Херсонской области | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Мир

17 октября 2022, 02:17

Украина столкнулась с неожиданной проблемой после потери Херсонской области

«Страна.ua»: потеря Херсонской области привела к подорожанию яиц на Украине

Читать 360tv в

Воссоединение Херсонской области с Россией обернулась для Украины подорожанием яиц. Теперь за десяток приходится отдавать минимум 80 гривен (135 рублей). Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

По словам министра аграрной политики Украины Николая Сольского, цены на яйца выросли после закрытия нескольких птицефабрик. Оставшиеся предприятия не стали наращивать темпы производства. При этом министр заявил, что в скором времени стоимость яиц снизится.

Реклама

Как уточнил «Союз птицеводов Украины», одним из крупнейших производителей яиц в стране был комплекс «Чернобаевский». Он расположен в Херсонской области, которая теперь является российским регионом.

Реклама

Херсонская область вошла в состав России вместе с ЛНР, ДНР и Запорожской областью по итогам референдумов. Голосование проходило в конце сентября. Местные жители практически единогласно поддержали инициативу о воссоединении регионов с Россией. После завершения референдумов российский лидер Владимир Путин подписал договоры о принятии территорий в состав государства.

Еда

Украина

3

2

0

0

0

0

Реклама

Реклама