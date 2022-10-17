Украина столкнулась с неожиданной проблемой после потери Херсонской области | 360°

Мир 17 октября 2022, 02:17 Поделиться Telegram

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Viber Украина столкнулась с неожиданной проблемой после потери Херсонской области «Страна.ua»: потеря Херсонской области привела к подорожанию яиц на Украине Unsplash

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Воссоединение Херсонской области с Россией обернулась для Украины подорожанием яиц. Теперь за десяток приходится отдавать минимум 80 гривен (135 рублей). Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

По словам министра аграрной политики Украины Николая Сольского, цены на яйца выросли после закрытия нескольких птицефабрик. Оставшиеся предприятия не стали наращивать темпы производства. При этом министр заявил, что в скором времени стоимость яиц снизится.

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Как уточнил «Союз птицеводов Украины», одним из крупнейших производителей яиц в стране был комплекс «Чернобаевский». Он расположен в Херсонской области, которая теперь является российским регионом.

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Херсонская область вошла в состав России вместе с ЛНР, ДНР и Запорожской областью по итогам референдумов. Голосование проходило в конце сентября. Местные жители практически единогласно поддержали инициативу о воссоединении регионов с Россией. После завершения референдумов российский лидер Владимир Путин подписал договоры о принятии территорий в состав государства.

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