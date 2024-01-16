Мир 16 января 2024, 01:13 Украина столкнулась с нехваткой таксистов и абитуриентов «Страна.ua»: число таксистов в Киеве снизилось из-за мобилизации Freepik

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На Украине в два раза снизилось число выпускников школы, поэтому сейчас встал вопрос о закрытии высших учебных заведений. Об этом заявил заместитель главы Министерства образования и науки Михаил Винницкий, его слова привело местное издание «Цензор».

«Уже разработали законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле это законопроект об уменьшении количества университетов», — пояснил он.

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Замминистра добавил, что в 2023 году на Украине насчитывалось около 360 тысяч выпускников школ, в 2008 году эта цифра составляла 640 тысяч.

Авторы издания «Страна.ua» указали, что в Киеве значительно снизилось число водителей такси. Работавшие водителями иностранные граждане сбежали с Украины. Глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк заявил, что на сегодняшний день в стране мобилизовали около 10% водителей, которые работали легально.

На фоне нового закона о мобилизации отцы на Украине стали отбирать детей у бывших жен через суд. Мужчины идут на этот шаг, чтобы избежать отправки на фронт.