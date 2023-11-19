Мир 19 ноября 2023, 03:26 Украина столкнулась с наихудшим из возможных сценариев получения помощи от Запада Экс-посол Украины в США Чалый заявил о наихудшем сценарии помощи от Запада Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что правительство Украины проработало разные сценарии предоставления помощи от стран Запада, но столкнулось с наихудшим из вероятных. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

«Наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а пошел и идет сейчас на самом деле самый худший сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев <…> намерена фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине», — сказал Чалый.

Реклама

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ катастрофически не хватает 155-миллиметровых снарядов. Если новые боеприпасы не поставят стране, то украинским военным придется отступить. Глава государства объяснил, что фокус Запада сместился на Ближний Восток после обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Также для этого есть ряд «других причин».