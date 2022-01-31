Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. Свои действия она старается скрывать от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что даже обычно «не все видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий.

Пасчник отметил, что миссия ОБСЕ ежедневно мониторит ситуацию в Донбассе с помощью беспилотных аппаратов. При этом на подконтрольной Киеву стороне активно работают установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что свидетельствует о том, что Украина старается скрыть перемещение своих войск и вооружения.

Также руководитель непризнанной ЛНР рассказал, что поставленное Западом Украине оружие появляется в Донбассе уже спустя один-два дня.

«По факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса», — отметил Пасечник.

Ранее руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Киев готовит переброску в Донбасс сил, прошедших обучение у инструкторов из Великобритании. Также он заявил, что Украина продолжает готовиться к наступлению на непризнанные гособразования.