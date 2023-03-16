Мир 16 марта 2023, 12:08 Украина станет главной темой заседания Евросовета Канцлер Германии Шольц назвал Украину главной темой заседания Евросовета РИА «Новости»

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Лидеры европейских стран обсудят сложившуюся ситуацию на Украине на заседании Евросовета в Брюсселе 23 и 24 марта. Это станет главной темой предстоящего съезда. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением в бундестаге выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Конкретных деталей предстоящего обсуждения глава немецкого правительства не раскрыл. Он заявил, что ситуация на Украине, безусловно, станет «центральной темой заседания Евросовета».

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Шольц добавил, что Германия предоставляет Украине политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку и продолжит это делать, пока страна в этом нуждается.

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Ранее немецкий канцлер спрогнозировал, что украинский кризис затянется на неопределенный срок, поэтому Германии необходимо увеличить производство боеприпасов и вооружений, а также перевести все оборонные предприятия на постоянный режим работы.