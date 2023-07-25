Мир 25 июля 2023, 18:27 Украина стала вербовать приднестровцев для сбора информации о российских военных МГБ Приднестровья: Украина вербует приднестровцев для сбора информации о военных РФ РИА «Новости»

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Спецслужбы Украины начали вербовать жителей Приднестровья для сбора информации о военных из России на территории ПМР. Об этом телеканалу «Первый Приднестровский» заявил представитель Мингосбезопасности республики.

«При вербовке в ход идут различные методы: от простых просьб что-то привезти либо отснять или сфотографировать до прямых угроз и шантажа, если вербуемое лицо сопротивляется», — рассказал источник в МГБ.

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Чаще всего украинские спецслужбы пытаются вербовать граждан Приднестровья, которые часто пересекают границу с Украиной, а также местных жителей, но с украинскими корнями или имеющих родственников на Украине.

Один из тех, кого пытались вербовать, рассказал телеканалу, чего хотят вербовщики. Они просят собирать информацию о военных, их семьях, узнают о настроениях среди людей. Для слежки за военными выдают спецтехнику.

Ранее сообщалось, что посольства Украины занимаются вербовкой иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это часто нарушает законы страны, где они находятся, так как во многих из них вербовка солдат уголовно наказуема.