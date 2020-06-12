Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО

НАТО предоставил Украине статус партнера по расширенным возможностям. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе», — говорится в его сообщении.

До включения Украины в Партнерство расширенных возможностей НАТО входили Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Эту программу Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Основная цель — этой усиление совместимости войск альянса с армиями стран-партнеров, чтобы принимать участие в совместных учениях или операциях НАТО.

Кроме того, особые партнеры могут быстро обмениваться углубленными разведывательными данными со службами НАТО.