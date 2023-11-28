Мир 28 ноября 2023, 00:48 Украина перешла к торгам и заговорила о договоре с Россией Слуцкий: Украина перешла к стадии торга и заговорила о мирном договоре с РФ РИА «Новости»

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Правительство Украины поэтапно переходит к стадии торга в ходе конфликта. Власти уже допустили вероятность заключения мирного соглашения. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова украинского главы Минюста Ирины Мудры, которая заявила о нежелании страны подписывать любые соглашения с РФ без репараций.

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«Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией „репараций“. Ключевое слово здесь, думаете, „репарации“? Нет, скорее — „мировое соглашение“», — сказал Слуцкий.

Также он отметил, что Запад всячески показывает желание «слить» нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. У американской стороны есть такие планы, несмотря на заверение Североатлантического альянса в обратном.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что армия России лишила Украину большого количества бронетехники и военных. По его словам, около 300 танков и 55 транспортных средств «уже нет».