США используют Украину как «разменную монету» в глобальной геополитической игре. Такое мнение высказал китайский военный обозреватель газеты «Хуаньцю шибао» Ван Цян.

Кризис на Украине является ярким примером прокси-стратегии Соединенных Штатов, которую они применяли уже не раз. Страны-провокаторы сами не участвуют в конфликтах, но активно укрепляют военную мощь своих «протеже», поддерживают информационно и материально. При этом они успешно перекраивают под себя политическую карту мира.

В Восточной Европе Америка стала «разжигать огонь» на границе с Россией, не обращая внимания на интересы своих партнеров в этой части континента. США не будут нести персональной ответственности за последствия конфликта, а Украина стала удачным полигоном для осуществления стратегии, подчеркнул Цян.

Китайская газета Global Times ранее обвинила США в «подливании масла в огонь». Америка оказывает давление на нейтральные страны, при этом использует «мафиозный» подход, заявило издание.