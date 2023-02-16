Мир 16 февраля 2023, 18:30 Украина заявила, что причастна к развалу СССР Глава СНБО Данилов: именно украинцы разрушили Советский Союз РИА «Новости»

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Украина стала зачинщиком развала Советского Союза. Таким мнением поделился секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире единого телемарафона, сообщило РИА «Новости».

«Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз», — сказал он.

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Данилов пояснил, что в мартовской стачке 1989 года приняли участие 176 шахтеров, 94 из них были украинцами. По его словам, именно подобные забастовки запустили механизм развала СССР.

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Также в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности Украины выразил мнение о том, что в ходе боев Россию «демонтируют». По его мнению, страна перестанет существовать в нынешнем виде. А если этого не произойдет, то страна Россия якобы будет представлять угрозу не только для Украины, но и для мирового сообщества..

Полковник США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что бойцы киевского режима находятся в тяжелом положении. Он пояснил, что эти данные своим высказыванием подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда сказал о нехватке запасов у союзников из-за украинского конфликта.