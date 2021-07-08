Украина создаст «москитный флот» для борьбы с Россией

«Москитный флот», состоящий из быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, появится на Украине к 2022 году. Им помогут США и Великобритания.

Сейчас у страны нет необходимого оружия, чтобы отражать морские вторжения со стороны России, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран изданию «Украинская правда».

Однако в следующем году у них появятся несколько малых кораблей с современными противокорабельными ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.

«Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции», — сказал Таран.

Министр отметил, что этого все равно будет недостаточно, поэтому Украина разместит противокорабельные ракеты на берегу, получат боевые вертолеты и более крупные суда.

Ранее стартовали Международные учения Sea Breeze в Черном море. В них участвуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран. Накануне быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma направился в Черное море для взаимодействия с партнерами по НАТО