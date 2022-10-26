Украина создаст «информационный Рамштайн» для атаки на Россию | 360°

Мир 26 октября 2022, 00:19 Украина создаст «информационный Рамштайн» для атаки на Россию Министр культуры Украины Ткаченко назвал Россию целью «информационного Рамштайна» РИА "Новости"

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Трансляцию европейской и украинской повестки для информационной борьбы с Россией намерены создать украинские медиахолдинги при поддержке Еврокомиссии и государств G7. Как сообщило РИА «Новости», о такой инициативе под названием «информационный Рамштайн» заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Название чиновник выбрал по названию военной базы в Германии, где страны Запада встречались для решения вопросов поставок оружия Украине.

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Свое заявление Ткаченко сделал по итогам встречи с послами стран G7 и представителями украинских медиахолдингов, которые ведут национальный телемарафон «Единые новости».

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«Я обратился к своим коллегам и представителям G7, а также Европейской комиссии, чтобы сформировать общую повестку дня, в том числе и встречи в формате инициативы „информационный Рамштайн“», — заявил Ткаченко и добавил, что главной целью проекта станет информационная борьба с Россией.

В министерстве культуры Украины сообщили, что производством телемарафона «Единые новости», а также программы для государственного иновещания Freedom занимаются национальная общественная телерадиокомпания Украины, медиахолдинги 1+1 Media, Starlightmedia и Inter Media Group. Трансляция украинского иновещания идет на русском языке и считается, что более половины зрителей YouTube-канала Freedom — это россияне.