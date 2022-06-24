Украина создаст «белый список» российских артистов

Песни и музыку ряда российских артистов разрешат транслировать на Украине. Их включат в специальный «белый список. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.

Чиновник отметил, что в список войдут исполнители, выступившие против проведения российской спецоперации и поддержавшие Украину.

«Защита информационного пространства усиливается, увеличиваются квоты на украинскую музыку, ограничения для российских исполнителей и книг, идет создание белых списков российских исполнителей, чью музыку можно будет все же транслировать», — заявил Шевченко.

На минувшей неделе Верховная рада приняла закон, запрещающий трансляцию в медиа и публичном пространстве песен российских исполнителей. Он же запретил ввоз в страну книг и другой издательской продукции из России и Белорусии.

Под ограничение не попадет творчество артистов, которые отказались от российского гражданства после украинского.