Украина создала оружие для отпора России

Згурец привел в пример реактивные снаряды «Тайфун-1», которые якобы являются модернизацией реактивных систем залпового огня «Град», но с возможностью поражать цель с дальностью, увеличенной на 20 км.

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Директор Defense Express дал высокую оценку снарядам «Тайфун-2», «Тайфун-3» и систему управления комплексом «Гром-2», которая реализуется в рамках проекта IT-артиллерии.

«Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы», — заявил Згурец.

Как сообщила «Газета.ru», при этом эксперт признал, что пока Украина отстает от России в сфере реактивной артиллерии, однако отметил, что данное направление уже развивается, и призвал украинское правительство и Минобороны начать внедрять новые разработки.

Ранее стало известно, что Армия США возьмет на вооружение новое артиллерийское оружие с дальностью поражения 1850 км.