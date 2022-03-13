Украина создала координационный штаб по обращению с военнопленными

На Украине создали координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Его возглавила вице-премьер Ирина Верещук. Постановление опубликовано на сайте украинского правительства.

Согласно документу, в задачи штаба входят содействие обеспечению «выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными». Кроме того, организация будет координировать деятельность разных ведомств и организаций в этом направлении и «определять способы решения» проблемных вопросов.

В состав штаба вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента Украины.

Ранее, 4 марта, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ее украинская коллега Людмила Денисова отказалась выполнить договоренности по оказанию помощи российским военнопленным. Москалькова по телефону попросила Денисову о возможности посетить пленных российских солдат и пообещала помощь и плененным украинцам, которые будут находиться в местах лишения свободы на территории РФ. Однако на следующий день Денисова разместила в соцсети пост «в традиционных оскорбительных формах», из которого следовало, что договоренности быть не может.