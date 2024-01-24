Мир 24 января 2024, 20:20 Украина сорвала согласованный с Россией обмен пленными — Лавров Лавров: РФ запросила срочное заседание СБ ООН после крушения Ил-76 у Белгорода РИА «Новости»

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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров во время прямого эфира в YouTube-канале МИД РФ.

«Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени», — заявил глава МИД.

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Лавров напомнил, что обмен пленными между РФ и Украиной был согласован. Однако ВСУ нанесли фатальный удар по лайнеру.

«Вместо того чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар», — добавил он.

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Лайнер разбился в поле, экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы не допустить падения в селе.

Борт доставлял 65 пленных бойцов ВСУ в Белгородскую область для обмена. Военных планировали передать украинской стороне на КПП «Колотиловка» у границы с Сумской областью. В самолете были члены экипажа и сопровождающие. Вооруженные силы Украины выпустили по военному самолету Ил-76 три ракеты — все, кто был в лайнере, погибли. ВСУ били по собственным людям, понимая, кого убивают, сообщил сайт kp.ru.

МИД РФ призвал мировую общественность осудить удар ВСУ по Ил-76. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала Украину кровавым американским триллером со страшным финалом. В Госдуме предложили рассмотреть крушение Ил-76 на заседании Совета Безопасности ООН.