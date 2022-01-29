Украина сообщила о задержании пограничниками РФ рыбаков в Черном море

Украинские рыбаки были задержаны пограничниками РФ в Черном море. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Денисова рассказала, что двое рыбаков 25 января вышли в Черное мре на рыболовном судне «Волга» из города Геническа Херсонской области домой не вернулись.

«По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона», — сообщила Денисова.

Она отметила, что Национальная полиция возбудила уголовное дело по статье о насильственном исчезновении. По словам Денисовой, задержание украинских рыбаков «страной-оккупантом» противоречит всем международным нормам права. Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению «незаконно задержанных граждан Украины».