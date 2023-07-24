Мир 24 июля 2023, 10:36 Украина сообщила о повреждении инфраструктуры порта в Одесской области Силы обороны Украины сообщили о повреждении одесского порта во время ночных взрывов Freepik

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В результате ночных взрывов оказалась повреждена инфраструктура одного из портов в Одесской области на побережье Дуная. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее данным, в порту пострадали ангар с зерном и несколько резервуаров для других грузов, а также «определенные портовые мощности», то есть краны.

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О том, в каком именно порту произошли повреждения, Гуменюк не рассказала. Однако, по данным украинского СМИ «Страна.ua», речь идет о порте Рени на левом берегу Дуная.

Ранее местные издания писали о мощных ночных взрывах в Измаиле Одесской области. В регионе объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили о трех беспилотниках над Измаилом и еще одном направлявшемся в сторону Рени. Сработала система противовоздушной обороны.

Прошедшей ночью воздушную тревогу также объявляли также в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, а также на находящейся под контролем Украины территории Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.