Украина сообщила МАГАТЭ, что резервная ЛЭП между Запорожской АЭС и ТЭЦ уцелела | 360°

Мир 06 сентября 2022, 08:12 Поделиться Telegram

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Viber Украина сообщила МАГАТЭ, что резервная ЛЭП между Запорожской АЭС и ТЭЦ уцелела МАГАТЭ: Украина сообщила, что отключенная ЛЭП между ЗАЭС и ТЭЦ не повреждена РИА «Новости»

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Украина заявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что резервную линию электропередачи между Запорожской АЭС и близлежащей ТЭЦ отключили из-за пожара, она не повреждена. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

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Поздним вечером 2 сентября соединение ЗАЭС с последней оставшейся работающей линией электропередачи отключили, и резервную линию 330 киловольт использовали для подачи электроэнергии с атомной станции в сеть.

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«Украина сообщила МАГАТЭ, что эта резервная линия будет вновь подключена после того, как пожар будет потушен. Один из шести реакторов ЗАЭС продолжает вырабатывать электроэнергию, необходимую станции для охлаждения и других функций ядерной безопасности», — отметили в МАГАТЭ.

Там также заявили, что реактор подключат к сети при повторном включении линии 330 киловольт.

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября для «основных работ по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям».

Четверо экспертов уехали накануне. Еще двое экспертов остались на станции, чтобы наблюдать за ситуацией. Они покинут АЭС 6 сентября. В этот же день должны обнародовать отчет о миссии МАГАТЭ.

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