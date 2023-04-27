Мир 27 апреля 2023, 13:50 Украина сохранила возможность создания «грязной бомбы» Захарова заявила о повышенном внимании к Украине из-за риска создания «грязной бомбы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Профильные российские ведомства продолжили наблюдение за действиями Украины по созданию «грязной бомбы». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Украина сохранила свои возможности по созданию опасных типов вооружения, поэтому все попытки реализации этих проектов находятся под наблюдением российских сил.

Реклама

«Что касается возможностей для обретения Украиной ядерного оружия либо создания „грязной“ бомбы, то любые признаки подобной активности самым тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами», — заявила Захарова.

Об угрозе создания на Украине «грязной бомбы» из радиоактивных материалов с атомных электростанций начали говорить еще в прошлом году.

По оценке советника генерального директора компании «Росэнергоатом» Рената Карчаа, запасов топлива АЭС Украине хватит не только для создания нескольких «грязных бомб», но даже примитивного ядерного боеприпаса.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что на Украине достаточно технологий для ведения подобных разработок.