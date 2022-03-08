Украина согласовала с Россией только один гумкоридор из Сум

Украинские власти согласовали с российской стороной только один маршрут гуманитарного коридора для эвакуации жителей Сум в Полтаву. Об этом в своем обращении сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Гуманитарный коридор из Сум должен заработать сегодня, сказал Верещук. По ее словам, Россия согласовала с Международным комитетом Красного креста только один маршрут для эвакуации населения: Сумы — Голубовка — Лохвица — Лубны — Полтава.

«Документальное подтверждение есть и у Красного Креста, и у нас как стороны, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора», — отметила вице-премьер Украины.

Верещук добавила, что эвакуировать будут и иностранцев, в том числе из Китая и Индии.

Министерство обороны РФ ранее объявило режим тишины на Украине 8 марта с 10:00. Из Киева и Чернигова сегодня откроют гумкоридоры для эвакуации в Россию через территорию Белоруссии. Из Сум, как заявили в ведомстве, людей вывезут по двум маршрутам в Полтаву, а также в Белгород. Кроме того, организуются гумкоридоры из Харькова и Мариуполя.