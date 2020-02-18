Украина согласилась вывезти из Китая россиянина

МВД Украины заявило, что помимо иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с украинцами эвакуирует из Китая спецборт, есть и россиянин.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова, к Украине обратились несколько государств с просьбой помочь вывести их граждан, так как у них самих уже нет рейсов.

Глава украинского МИД вел с ними переговоры, после чего было решено взять несколько человек на борт, так как в самолете имелись свободные места.

«У нас есть заявки из огромного количества стран. В том числе гражданин РФ. И я это полностью поддерживаю, потому что, например, российский самолет перед этим забрал нашего украинца», — указал Аваков.

Отмечается, что страны, обратившиеся к Украине, сами оплатят поездку своих граждан.

На данный момент в мире подтверждены почти 72 тысячи случаев заражения коронавирусом. Излечились 11 396 человек, умерли от болезни 1 775 человек.