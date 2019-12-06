Украина собралась взять с «Газпрома» почти 3 млрд долларов

По словам Коболева, «Газпром» уже заплатил Украине 2,1 миллиарда долларов. И еще остался должен.

«Это 45% всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — произнес глава «Нафтогаза».

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Коболев отметил, что планируется взыскать с российской компании остаток долга. С учетом процентов общая сумма составит примерно три миллиарда долларов.

Он также отметил, что сейчас «Нафтогаз» работает над взысканием оставшейся суммы. По его словам, с учетом процентов это около трех миллиардов долларов.

Решение по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» Стокгольмский арбитражный суд вынес в декабре 2017 года и в феврале 2018 года. Предметом тяжбы были контракты на поставку и транзит топлива. В первом случае иск был закрыт в пользу «Газпрома», во втором — в пользу «Нафтогаза». Россия должна была выплатить украинской компании свыше 4,6 миллиарда долларов.

Был произведен взаимозачет требований. В сухом остатке «Газпром» оказался должником. Его обязали перечислить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Попытка оспорить решение провалилась.

Между Россией и Украиной есть контракты на поставку и транзит газа. Они истекают в конце декабря 2019 года. Правительство РФ заявило, что не подпишет новое соглашение, пока обе стороны не откажутся в международном арбитраже от претензий друг к другу. Киев заявил: это неприемлемо, так как претензии к «Газпрому» остаются и составляют 22 миллиарда долларов.