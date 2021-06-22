Украина собралась строить военные корабли вместе с Великобританией

Украина договорилась с Великобританией о совместном строительстве военных кораблей и баз на море. Меморандум подписали представители оборонных ведомств обеих стран.

Подпись под документами замминистра британского Минобороны Джереми Куин и его украинский коллега Александр Миронюк поставили в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Меморандум предполагает «реализацию проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины».

Ведомства займутся совместным проектированием и строительством военных кораблей на украинской и британской территориях, реконструкцией украинских судостроительных предприятий и созданием двух баз ВМС Украины.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота», — подчеркнули в украинском Минобороны.

Ранее стало известно, что Госдеп США выделит 2,5 миллиона долларов на образовательную программу для Украины. Специалистов в государстве намерены учить международному праву, чтобы они могли судиться с РФ.