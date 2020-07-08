Украина собралась аннулировать договор с РФ о борьбе с терроризмом
Эту тему должны обсудить на заседании Кабмина Украины 8 июля, сообщил «Интерфакс».
На Украине считают, что разрыв этого договора с Россией позволит государству создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов в условиях вооруженной агрессии РФ». Меморандум подписали 12 августа 2012 года в Ялте.
В начале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Весной того же года на юге страны начался военный конфликт. Часть Донбасса заявила о своей независимости. Киев считает, что Москва поддержала сепаратистские настроения в регионе. РФ это отрицает.
Недавно глава МИД Украины Василий Боднар заявил, что правительство намерено пересмотреть и сократить до минимума имеющейся соглашения с российской стороной. Всего страны подписали 453 договора. Из них в силе остаются пока около 300.