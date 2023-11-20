Мир 20 ноября 2023, 21:36 Украина собрала ресурсы для продолжения боевых действий зимой — Пентагон Глава Пентагона Остин: у ВСУ есть ресурсы, чтобы успешно сражаться зимой РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обладают ресурсами, которые позволят им продолжать боевые действия зимой. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.

Министр обороны США прибыл в Киев, где уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Остин заверил украинского лидера, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать его страну.

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На пресс-конференции глава Пентагона отметил, что согласился с Зеленским в необходимости продолжать боевые действия. По словам министра обороны США, у Украины есть все средства, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».

Председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал визит Остина в Киев черной меткой для Зеленского. По мнению Рогова, президенту Украины решили объяснить, что ему нужно провести выборы и покинуть свой пост.